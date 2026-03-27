Президент Финляндии указал на раскол в НАТО

Североатлантический альянс разделился на Глобальный Север и Запад, заявил финский лидер Александр Стубб. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание Politico.

По словам президента Финляндии, Глобальный Север защищает либеральный миропорядок, а Глобальный Запад ориентирован на заключение сделок.

Стубб также считает, что Европа не должна помогать американской стороне в борьбе с Ираном. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке никак не затрагивает страны НАТО.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива, который оказался закрыт для судов из-за обострения конфликта. Тегеран предупреждал, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет.

Вместе с тем американский лидер сообщал, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за США, в отличие от приверженности Вашингтона поддержке Альянса.

