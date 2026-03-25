В Чехии заявили, что США забыли про Украину из-за Ирана

После начала военной операции в Иране США переключили внимание с Украины на Ближний Восток. Такое мнение появилось в чешском издании Lidovky, пишет News.ru.

Как отметил автор статьи, Киев, несмотря на стремление повысить собственную значимость для Вашингтона, вовсе рискует остаться без ракет для ЗРК Patriot.

Тем временем профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что благодаря Соединенным Штатам Иран стал главным энергетическим брокером в мире.

Он объяснил, что через Ормузский пролив, который Исламская Республика закрыла после начала американо-израильских ударов, экспортируют не только нефть и газ, но и удобрения, а также сырье для плат. По словам эксперта, иранцы замотивированы воевать в разы сильнее, чем американцы.

"США хотели получить контроль над Ормузским проливом, но в итоге теряют свои позиции на Ближнем Востоке. От полученной позиции Иран не откажется. Это прямой ход в дамки, и Штаты они рано или поздно доломают", – сказал специалист.

США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, 28 февраля. В ответ Исламская Республика запустила ракеты по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Тегеран предупредил, что Исламская Республика полностью закроет пролив в случае реализации угроз.

Кроме того, иранская сторона заявляла, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству. По словам Трампа, страны НАТО ждет "очень плохое будущее", если они не помогут Вашингтону в разблокировке пролива.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи украинских делегатов с представителями Белого дома в США также признал, что сейчас внимание Вашингтона сосредоточено в первую очередь на ситуации вокруг Ирана.

Украинский лидер выразил надежду на скорое продолжение дипломатических контактов с США. Вместе с тем он вновь заявил, что Россия якобы не стремится прекращать текущий конфликт.

