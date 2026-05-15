В МИД РФ опровергли слухи о том, что журналиста вывели с пресс-конференции Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что журналиста вывели из зала, где проводилась пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В своем телеграм-канале она сообщила, что корреспондент остался на мероприятии.

Дипломат пояснила, что после двух просьб сделать звук в телефоне потише мужчине предложили временно отложить гаджет, что он в итоге и сделал. После этого случая пресс-конференция продолжилась штатно.

Инцидент произошел 15 мая во время пресс-конференции Лаврова. Один из представителей СМИ слишком громко включил на телефоне перевод речи главы МИД.

Лавров дважды обратился к нему с просьбой не мешать и даже обратился к охране. Министр пошутил, что, если мужчина не отдаст гаджет, может быть применено оружие.

