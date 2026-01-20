Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 14:42

Политика

Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам российской дипломатии в 2025 году.

Сначала она предложила предоставить слово представителю американских СМИ, учитывая количество вопросов о США. Лавров, в свою очередь, осмотрел зал и обратился к журналисту, спросил, разрешили ли ему прийти на мероприятие.

После этого Захарова снова обратилась к корреспонденту, указала на его место в зале и предложила задать вопрос, отметив его удивление происходящим.

"Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос", – сказала дипломат.

Лавров в ходе пресс-конференции указал на то, что западные политики сожалеют, что проигнорировали Мюнхенскую речь Владимира Путина 2007 года.

Кроме того, глава МИД заявил, что в современном мире складывается ситуация, при которой действует принцип "кто сильнее – тот и прав". По словам министра, правила, продиктованные Западом для устройства миропорядка, фактически перечеркнуты.

При этом последствия такой линии ощутимы не только в странах Глобального Юга и Востока, но и внутри западного сообщества, в котором копятся кризисные тенденции.

