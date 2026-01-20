Лавров заявил, что первые недели 2026 года "побьют все рекорды по впечатлительности"

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Первые недели 2026 года побьют все рекорды по впечатлительности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

По словам главы МИД, первые 20 дней вобрали в себя столько событий, что смогут превзойти 2025-й.

Вскоре после наступления 2026 года, 3 января, США провели военную операцию в Венесуэле. Американский лидер Дональд Трамп обвинил президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес в "наркотерроризме".

Также в начале года президент США вновь обратил внимание на Гренландию, заявив о стратегической важности острова для Соединенных Штатов. По его словам, в связи с этим территории должны находиться под контролем Вашингтона. Иначе, по его мнению, на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне этих заявлений в январе в автономии заметили первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

Тем временем в Иране в конце 2025 года вспыхнули масштабные беспорядки. Причиной послужили девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Правоохранители задержали в Иране около 3 тысяч человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и связях с террористическими группировками.