20 января, 12:20

Политика

Лавров указал, что сегодня в мире действует принцип "кто сильнее – тот и прав"

Фото: kremlin.ru

В современном мире складывается ситуация, при которой действует принцип "кто сильнее – тот и прав". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По его словам, правила, продиктованные Западом для устройства миропорядка, фактически перечеркнуты. При этом последствия такой линии ощутимы не только в странах Глобального Юга и Востока, но и внутри западного сообщества, в котором копятся кризисные тенденции.

Он также отметил, что Запад во главе с США заложил в основу глобализации собственные правила.

"Да, конечно, Соединенные Штаты хотят договариваться, но пока это все происходит в условиях отсутствия каких-либо общих критериев, которые до недавнего времени лежали в основе деятельности Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации", – подчеркнул Лавров.

При этом Китай, по его словам, действуя в рамках этих же принципов, сумел переиграть западных конкурентов в торговле, экономике, инвестициях и инфраструктурных проектах. Экономические и финансовые показатели КНР подтверждают этот факт, а попытки противодействия сейчас выражаются в санкциях, тарифах и пошлинах.

Линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное формирование правил международного поведения министр назвал сильнейшим потрясением для Европы.

"Мы за этим наблюдаем. И ясно, что происходящее и те действия, которые президент Трамп анонсирует на международной арене, они отражают конкурентную борьбу", – констатировал глава дипведомства.

При этом он отметил, что страны Запад вправе вести между собой диалог "по понятиям", однако Россия будет строить отношения с партнерами на основе равноправия.

Он подчеркнул, что Москва готова к взаимодействию со странами мирового большинства и с теми западными государствами, которые заинтересованы в диалоге и обсуждении конкретных взаимовыгодных проектов.

Ранее глава МИД заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров. Он привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и других.

В то же время, по его словам, многие страны продолжают использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией.

