15 января, 17:29

Политика

Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин в ходе церемонии вручения новыми послами верительных грамот заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами.

"Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. <...> Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми, без исключения, странами", – подчеркнул глава государства.

Президент ранее уже подчеркивал, что РФ готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу.

Также глава государства предлагал зафиксировать положение о том, что РФ не намерена нападать на европейские страны. Однако СМИ сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

