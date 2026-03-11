Daily Mail: в Британии акушерка испугалась и выбежала из палаты во время родов

Фото: 123RF.com/adam121

В британском Оксфорде мужчина самостоятельно принял роды у жены после того, как акушерка запаниковала и выбежала из палаты незадолго до появления ребенка на свет. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка Клео родилась с пуповиной, обернутой вокруг шеи. Отец ребенка Мэтт Грей, который ранее работал в скорой помощи, снял пуповину и помог принять роды.

Как рассказали в семье, врач вышла из родильной палаты примерно на 15 минут после того, как сердцебиение младенца снизилось до 110 ударов в минуту. Оставшись без помощи, Мэтт сам надел медицинские перчатки и начал помогать супруге Джоржан. К моменту возвращения медперсонала девочка уже появилась на свет и находилась на руках у матери.

Сама Джордан поделилась, что сначала роды проходили под наблюдением опытной акушерки, которую потом сменила менее опытная сотрудница. Затем, указала она, ситуация стала ухудшаться. Новая акушерка, по словам супругов, почти не общалась с родителями и испугалась изменения сердцебиения ребенка.

"Она постоянно заставляла меня менять положение и говорила, что пульс у ребенка падает и становится опасным. Это только усиливало панику", – указала Джордан.

Представитель больницы заявил, что руководство уже получило жалобу и начало расследование. Обстоятельства инцидента будут изучены, заверили в медучреждении.

