Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 13:37

В мире
Главная / Новости /

Daily Mail: в Британии акушерка испугалась и выбежала из палаты во время родов

В Британии акушерка испугалась и выбежала из палаты во время родов

Фото: 123RF.com/adam121

В британском Оксфорде мужчина самостоятельно принял роды у жены после того, как акушерка запаниковала и выбежала из палаты незадолго до появления ребенка на свет. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка Клео родилась с пуповиной, обернутой вокруг шеи. Отец ребенка Мэтт Грей, который ранее работал в скорой помощи, снял пуповину и помог принять роды.

Как рассказали в семье, врач вышла из родильной палаты примерно на 15 минут после того, как сердцебиение младенца снизилось до 110 ударов в минуту. Оставшись без помощи, Мэтт сам надел медицинские перчатки и начал помогать супруге Джоржан. К моменту возвращения медперсонала девочка уже появилась на свет и находилась на руках у матери.

Сама Джордан поделилась, что сначала роды проходили под наблюдением опытной акушерки, которую потом сменила менее опытная сотрудница. Затем, указала она, ситуация стала ухудшаться. Новая акушерка, по словам супругов, почти не общалась с родителями и испугалась изменения сердцебиения ребенка.

"Она постоянно заставляла меня менять положение и говорила, что пульс у ребенка падает и становится опасным. Это только усиливало панику", – указала Джордан.

Представитель больницы заявил, что руководство уже получило жалобу и начало расследование. Обстоятельства инцидента будут изучены, заверили в медучреждении.

Ранее акушерка в Китае случайно отрезала палец новорожденному. Это произошло в тот момент, когда она перерезала пуповину, так как рука младенца якобы случайно дернулась. Мальчика перевезли в крупную клинику, где провели операцию по реимплантации.

Читайте также


за рубежом

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика