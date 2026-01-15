Форма поиска по сайту

15 января, 11:36

В мире
SCMP: акушерка в Китае отрезала палец ребенку во время кесарева сечения

Акушерка в Китае отрезала палец ребенку во время кесарева сечения

Фото: 123RF.com/diyanski

Акушерка в Китае случайно отрезала палец новорожденному во время кесарева сечения, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 25 декабря 2025 года в Народной больнице уезда Сюйи, однако получил широкую огласку только сейчас. По информации СМИ, это произошло во время кесарева сечения – через два часа после операции отцу младенца рассказали, что его сыну частично отрезали средний палец на левой руке.

По словам медсестры, это произошло в тот момент, когда она перерезала пуповину, так как рука младенца якобы неожиданно дернулась. Мальчика срочно перевезли в крупную клинику в Уси, где была проведена успешная операция по реимплантации.

Отец младенца заявил, что его жена находится в отчаянии, а ребенок мучается от боли. В настоящий момент акушерка отстранена от работы, а больница извинилась перед семьей и взяла на себя ответственность за лечение.

Сначала родителям предлагалась компенсация в размере 100 тысяч юаней, то есть около 135 тысяч рублей, но 6 января стороны достигли соглашения, детали которого не разглашаются.

Ранее в США двухлетний мальчик по имени Де’Маркус Пейдж скончался из-за того, что врач пропустил запятую при оформлении рецепта. У ребенка диагностировали нехватку калия в организме, в связи с чем медики выписали рецепт на лекарство по восстановлению уровня макроэлемента.

Однако во время оформления бумаг врач пропустил запятую, из-за чего мальчику выдавали лекарство в дозировке, которая в 10 раз превышала норму.

