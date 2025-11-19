Terra: в США ребенок умер из-за передозировки калия в результате ошибки врача

Фото: 123RF.com/orelphoto

В США двухлетний мальчик по имени Де’Маркус Пейдж скончался из-за того, что врач пропустил запятую при оформлении рецепта. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Terra.

Как пишет СМИ, родители привезли сына в больницу, так как их ребенок постоянно плакал. Кроме того, у малыша наблюдались жидкий стул и потеря аппетита. В результате врачи определили, что пациент заразился вирусной инфекцией.

Также у ребенка диагностировали нехватку калия в организме, в связи с чем медики выписали рецепт на лекарство по восстановлению уровня макроэлемента. Однако во время оформления бумаг врач пропустил запятую, из-за чего мальчику выдавали лекарство в дозировке, которая в 10 раз превышала норму.

При этом в аптеке при продаже лекарства родителей предупредили о риске передозировки. Однако ни врач, ни его коллеги не заметили ошибку. Родители мальчика обвинили медиков в халатности и потребовали привлечь их к ответственности. В настоящее время ведется расследование.

Ранее в Калуге было возбуждено дело в отношении врачей, которые не сообщили пациенту о найденном у него раке. Супруга мужчины рассказала, что в 2022 году ее муж проходил обследование в одной из местных больниц. В результате врачи удалили ему родинку, однако расшифровку биопсии не предоставили.

В январе 2025 года у мужчины выявили злокачественную опухоль 4-й стадии. Оказалось, что признаки онкологии были найдены у пациента еще в 2022-м, но никто не оказал ему своевременной помощи. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.

