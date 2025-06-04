В Калуге заведено дело в отношении врачей, которые не сказали пациенту о раке

Фото: телеграм-канал "Калужский Следком"

В Калуге заведено уголовное дело в отношении врачей, которые не сообщили пациенту о найденном у него раке, передает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Жительница Калуги обратилась к руководителю регионального СК Марку Харламову. Она заявила, что в 2022 году ее супруг проходил обследование в одной из местных больниц. В результате врачи удалили ему родинку, однако расшифровку биопсии не предоставили.

В январе этого года у мужчины выявили злокачественную опухоль 4-й стадии. Оказалось, что признаки онкологии были найдены у пациента еще в 2022-м, но никто не оказал ему своевременную помощь.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Сейчас следователи собирают документы и проводят допросы. По итогам расследования действиям сотрудников медучреждения будет дана правовая оценка.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту заражения не менее 36 пациентов краевого онкодиспансера на Камчатке гепатитами С и В. Поводом для расследования стала халатность неустановленных сотрудников учреждения, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

