18 января, 09:50Происшествия
Дело возбуждено по факту заражения гепатитом пациентов онкодиспансера на Камчатке
Фото: телеграм-канал "Камчатка №1"
Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения по меньшей мере 36 пациентов краевого онкодиспансера на Камчатке гепатитом С и В, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Поводом для расследования стала халатность неустановленных сотрудников учреждения, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточнили в управлении.
Работа по данному делу будет поставлена на контроль сотрудниками региональной прокуратуры, уточнили представители ведомства.
О заражении пациентов Камчатского онкологического диспансера стало известно в субботу, 18 января. В учреждении уже проведены проверки регионального Роспотребнадзора. Также были привлечены специалисты федерального уровня. Помимо этого, сформированы списки всех пациентов, посещавших определенное направление лечения в этом онкодиспансере.
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