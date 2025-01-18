Дело возбуждено по факту заражения гепатитом пациентов онкодиспансера на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Камчатка №1"

Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения по меньшей мере 36 пациентов краевого онкодиспансера на Камчатке гепатитом С и В, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Поводом для расследования стала халатность неустановленных сотрудников учреждения, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, уточнили в управлении.

Работа по данному делу будет поставлена на контроль сотрудниками региональной прокуратуры, уточнили представители ведомства.

О заражении пациентов Камчатского онкологического диспансера стало известно в субботу, 18 января. В учреждении уже проведены проверки регионального Роспотребнадзора. Также были привлечены специалисты федерального уровня. Помимо этого, сформированы списки всех пациентов, посещавших определенное направление лечения в этом онкодиспансере.