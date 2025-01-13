14 случаев заражения норовирусом зафиксировали в школе Оренбурга

Фото: портал мэра и правительства москвы/Евгений Самарин

Специалисты Минздрава Оренбургской области зафиксировали 14 случаев заражения норовирусом в школе № 69, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу регионального ведомства Татьяну Савинову.

Все факты заражения были зарегистрированы в ночь на 12 января. Сразу после, в этот же день, в образовательном учреждении провели дезинфекцию с использованием противовирусных средств.

Кроме того, всех заболевших отправили на медицинское обследование, в ходе которого, по словам Савиновой, выяснилось, что не все из них употребляли пищу в школьной столовой.

Глава областного Минздрава добавила, что 13-го числа все дети также будут осмотрены бригадой медицинских работников, и при выявлении новых случаев их отстранят от учебного процесса.

Заболевание норовирусом второго типа также обнаружили у девяти младенцев в Екатеринбурге в конце декабря 2024 года. Все они заразились после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа родителей.

Известно, что там присутствовали мать с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью с признаками отравления. Тогда у ребенка был выявлен норовирус. При этом было установлено, что дети до года питались блюдами из службы доставки готовой еды, что недопустимо для их раннего возраста.