В Екатеринбурге у девяти младенцев выявили норовирус после мероприятия

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В Екатеринбурге у девяти младенцев выявили норовирус второго типа после мероприятия в студии праздника, которое организовала группа родителей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении, на мероприятии присутствовали мать с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью с признаками отравления. Тогда у ребенка был выявлен норовирус. При этом установлено, что дети до года питались блюдами из службы доставки готовой еды, что недопустимо для их раннего возраста.

Сейчас сотрудники ведомства продолжают эпидрасследование на месте проведения мероприятия.

Ранее массовое отравление учеников произошло в одной из школ Свердловского района Красноярска. Всего в медучреждения с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс.

В ходе обследования детям поставили предварительный диагноз – "ротавирусная инфекция", по данному факту было возбуждено уголовное дело.