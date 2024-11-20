Дети массово отравились в одной из школ Красноярска

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Массовое отравление учеников произошло в одной из школ Свердловского района Красноярска. Об этом пресс-служба регионального главка СК России сообщила в телеграм-канале.

По информации ведомства, 19 ноября в медучреждения Красноярска с признаками отравления обратились 23 школьника с 1-го по 11-й класс. В ходе обследования детям поставили предварительный диагноз – "ротавирусная инфекция". Госпитализированы два ученика, остальные лечатся дома. Установлено, что накануне дети питались в школьной столовой.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас правоохранители проводят в школе следственные действия, устанавливают точное число пострадавших и причины отравления.

Ранее Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в московской школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. По словам директора учреждения Елены Дегтяревой, в поликлинику обратились 30 человек из 12 классов.

Специалисты надзорного ведомства взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, которые контактируют с детьми, а также отобрали смывы поверхностей. Проводится проверка для установки причин и выявления условий возникновения очага инфекции.