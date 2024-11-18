Директор школы № 1512: Роспотребнадзор приостановил работу учреждения из-за отравлений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в школе № 1512 после зарегистрированных случаев кишечной инфекции. Об этом рассказала директор образовательного учреждения Елена Дегтярева, ее слова передает пресс-служба школы.

Как она утверждает, на момент прекращения работы учреждения в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. По данным столичного управления Роспотребнадзора, у этих детей после проведения врачами обследований была выявлена кишечная инфекция.

Специалисты взяли пробы еды и воды из всех кулеров, у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми, а также отобрали смывы поверхностей. Сейчас проводится их проверка на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе" в Москве для выявления причин и условий возникновения очага инфекции. В этот период для детей организовали дистанционное обучение, добавила директор.

Сотрудники столичного СК также подключились к проверке. Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выявление обстоятельств произошедшего. По данным ведомства, ученики почувствовали недомогание, выпив воду из кулера. В связи с этим, как сообщает пресс-служба ведомства, было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее учеников одной из школ на Камчатке госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Пострадали 11 учеников первого, седьмого, восьмого и девятого классов. Оказалось, что они поели блины и заболели сальмонеллезом. Причиной заражения стала яичная смесь, произведенная в Новосибирске. Нарушений со стороны школы не выявили.

