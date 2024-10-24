Школьники на Камчатке отравились от яичной смеси для блинов

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Учеников одной из общеобразовательных школ на Камчатке госпитализировали с острой кишечной инфекцией, сообщает RT со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, пострадали 11 учащихся 1, 7, 8 и 9-го классов. Как выяснилось, школьники заболели сальмонеллезом после того, как поели блины, для приготовления которых использовалась яичная смесь, произведенная в Новосибирске.

Надзорное ведомство подчеркнуло, что в ходе анализа сведений нарушений со стороны школы не выявили. При этом Россельхознадзор объявил предостережение поставщику блинов – "Петропавловскому хлебокомбинату".

Ранее с признаками отравления после заказа еды в суши-баре Wasabi в Керчи были госпитализированы 26 человек, в том числе 14 детей. Между тем ГСУ СК России по региону начало проверку по факту возбужденного ранее дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации ведомства, устанавливается качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита. В свою очередь, Роспотребнадзор по региону сообщил, что врачи выявили у отравившихся после заказа еды сальмонеллез.