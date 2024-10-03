26 человек попали в больницу после заказа еды из суши-бара в Керчи

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С признаками отравления после заказа еды в суши-баре Wasabi в Керчи были госпитализированы 26 человек, в том числе 14 детей. Об этом ТАСС рассказала начальник территориального отдела по Восточному Крыму межрегионального управления Роспотребнадзора Светлана Касьянова.

По ее словам, состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Она подчеркнула, что температура у пострадавших стабилизировалась, а случаи рвоты уже наблюдаются у единиц.

Между тем ГСУ СК России по региону начало проверку по факту возбужденного ранее дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации пресс-службы ведомства, устанавливается качество поставляемой еды, наличие медицинской документации и разрешения на работу сотрудников кухни, а также легальность деятельности общепита.

В телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону было сказано, что врачи выявили у отравившихся после заказа еды сальмонеллез.

Между тем в Тамбовской области около 14 человек из детского лагеря "Спутник" обратились в больницу с признаками отравления. В результате двое были госпитализированы с симптомами отравления средней тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Остальные 12 пациентов написали отказ от госпитализации. Лагерь проверят сотрудники областного Роспотребнадзора, а также специалисты Минздрава и Минобразования по региону.

