Фото: телеграм-канал "Прокуратура Чувашии"

РНК норовируса обнаружен в пищеблоке школы в Новочебоксарске, пишет пресс-служба Роспотребнадзора Чувашии.

Выяснилось, что в пищеблоке установлен ряд нарушений санитарного законодательства. Ранее, 14 ноября, в больницы обратились 19 детей из числа учеников школы № 4 Новочебоксарска, а также один учитель.

В целом, по данным Минздрава Чувашии, за амбулаторной помощью обратились 129 пациентов, еще 34 обращения поступили по линии скорой помощи. Всего госпитализированы 5 учеников, остальные получают помощь амбулаторно.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание").

Ранее девять человек, включая двух детей, попали в больницу с пищевым отравлением в Иркутске. У них выявили острую кишечную инфекцию.

Оказалось, что они купили еду в общепите. По данному факту возбудили уголовное дело. Все пострадавшие уже получили необходимую медпомощь.

