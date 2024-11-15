Свыше 160 человек обратились к врачам после посещения школьной столовой в Чувашии

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163 человека обратились к медикам после массового заболевания детей, которые употребляли еду в школьной столовой Новочебоксарска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

"В общей сложности по линии скорой помощи поступило 34 обращения, из которых 33 – от детей, госпитализировано 5 учащихся, их жизни ничего не угрожает", – заявили в ведомстве, добавив, что остальные проходят амбулаторное лечение.

Министерство уточнило, что еще 129 человек обратились в поликлинику Новочебоксарского медцентра за амбулаторной помощью. Их наблюдает участковый педиатр. При этом врачи продолжают оказывать помощь на дому. Сейчас ведомство проводит мероприятия для выявления причин обращения школьников за медпомощью.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание.

Ранее учеников одной из школ на Камчатке госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Пострадали 11 учеников первого, седьмого, восьмого и девятого классов. Оказалось, что они поели блины и заболели сальмонеллезом. Причиной заражения стала яичная смесь, произведенная в Новосибирске. Нарушений со стороны школы не выявили.

