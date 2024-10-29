В Ставрополе госпитализировали 21 курсанта филиала университета МВД

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В инфекционной больнице оказался 21 курсант Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

"Состояние всех поступивших стабильное. На данный момент студентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", – указали там.

По информации ТАСС, речь идет о кишечном отравлении. Недомогание курсанты почувствовали после одного из приемов пищи.

Прокуратура после инцидента организовала проверку для оценки действий должностных лиц образовательного учреждения и контролирующих органов. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания, пишет телеграм-канал ведомства.



До этого уголовное дело возбудили после отравление 30 учеников Харанской спортивной школы в Якутии. В больницу обратились дети в возрасте от 8 до 12 лет. 27 из них были госпитализированы.

