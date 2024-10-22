Сотрудники "Тануки" уволены из-за несоблюдения чистоты в столичном ресторане

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" уволены в связи с несоблюдением стандартов чистоты в ресторане, что попало на видео, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

Ранее в одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором запечатлены нарушения санитарных норм в ресторане.

Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудница этого канала работала в ресторане с 4 по 8 октября. После инцидента управление провело проверку и приняло решение об усилении контроля за чистотой в точках питания.

"Но стоит сказать, что "сотрудница" как раз должна была следить за соблюдением чистоты, и крайне печально, что вместо выполнения работы она снимала видео", – рассказал представитель сети.

В пресс-службе заявили, что работники, которые попали в кадр, были уволены 7 октября из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

Позже в телеграм-канале появилась информация о том, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из ресторана были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Представители ресторана пока не получили от канала протоколы исследований, которые были запрошены.

"Любой представитель СМИ может заглянуть на наши кухни и убедиться в соблюдении всех норм и стандартов работы", – добавили в пресс-службе.

Ранее врач Александра Ноев рассказала, что при заказе роллов в ресторане или их покупке в магазине нужно строго следить за сроком изготовления, запахом и внешним видом блюда. Это поможет избежать отравления. Согласно санитарным нормам, срок годности не должен превышать 12 часов, а есть роллы стоит не чаще раза в неделю и не больше шести штук в одной порции.