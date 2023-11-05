Диетолог рассказала, почему готовая еда из магазина опасна для сердца

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Покупные блюда зачастую готовятся на некачественном масле, плюс производители нередко кладут в продукты усилители вкуса, слишком много сахара и соли – это сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

"Как правило, такая пища готовится на большом количестве дешевого масла, которое используется многоповторно. А потому человек получает трансжиры, которые поднимают холестерин низкой плотности, то есть плохой холестерин. Он повышает риск сердечных заболеваний – инсульта, инфаркта, атеросклероза, метаболического синдрома", – объяснила эксперт.

Вторая опасность – добавление усилителей вкуса.



Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Главный из них – глутамат натрия, который повышает желание съесть этот продукт. В фитнес-еде часто используют заменители сахара, однако это не слишком полезная альтернатива. Они также разрушают поджелудочную железу, из-за чего замедляются метаболические процессы. В обычной готовой еде сахара тем более огромное количество – его добавляют даже в мясные блюда и супы.

Ситуация усугубляется, если к блюду добавить газированный напиток или кофе с сиропом: так организм получает еще больше сахара.

"Кроме того, в готовой еде гораздо больше соли. Она мешает работе сердечно-сосудистой системы, повышает риск атеросклероза, лимфа начинает работать медленнее, не выводит токсины, тяжелые металлы. Человек набирает лишний вес и излишки межклеточной жидкости. Все это также провоцирует отеки, повышенную утомляемость", – предупредила диетолог.





Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Еще один большой риск в том, что сотрудники магазинов удлиняют сроки годности продуктов. Так возрастает возможность отравления. Особенно опасны салаты с майонезом и сметаной.

Также производители могут занижать калорийность продукта, и человек потребляет больше, чем нужно, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк назвала правила идеального обеда. По ее словам, он должен проходить раньше 15:00 и содержать клетчатку, белки, жиры, углеводы. Идеально начать с овощного супа. Источником белка может быть блюдо из мяса, птицы, рыбы. Овощи же рекомендуется употреблять в качестве гарнира или в салате.