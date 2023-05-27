Диетолог назвала правила идеального обеда

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Обед должен состояться до 15:00 и быть многокомпонентным, рассказала Москве 24 врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

По ее словам, это такой же важный прием пищи, как и завтрак, поэтому он в любом случае должен быть в ежедневном расписании. Но все же желательно обедать до 15:00.

"Ученые заметили, что, если делать это позже, повышается вероятность набора веса", – отметила врач.





Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Обед обязательно должен быть многокомпонентным и содержать клетчатку, белки, жиры, углеводы. Начать хорошо с овощного супа. Также овощи в обеде могут быть представлены в виде салата или гарнира.

Источником белка станет блюдо из мяса, птицы, рыбы. "Либо яйца или творог, если вы не ели их на завтрак", – рассказала Павлюк. Также в обед можно включить растительные источники белка, например бобовые и орехи.

Жиры можно получить из любого растительного масла. Достаточно будет заправить им салат или гарнир. Также прекрасным источником жиров станут оливки, авокадо и, опять же, орехи. Однако если белковое блюдо было не постным, а жирным, оно само по себе обеспечит потребность организма в жирах, отметила врач.

Кроме этого, диетолог посоветовала съедать какое-либо крахмалистое блюдо: это могут быть крупы, макароны, картофель.

После обеда допустимо съесть совсем немного сладкого. Лучше всего, если это будут фрукты или ягоды, заключила Павлюк.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что употребление тяжелой пищи на завтрак может привести к упадку сил. Усталость также могут вызвать простые углеводы. Например, хлебобулочные изделия и каши быстрого приготовления.