Диетолог рассказала, какие завтраки вызывают усталость

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Употребление на завтрак жареного мяса, каш быстрого приготовления и хлебобулочных изделий может вызвать усталость. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Эксперт не советует употреблять по утрам тяжелую белковую пищу. Она достаточно долго переваривается и требует очень большого количества энергии. Если съесть ее на завтрак, впоследствии у человека может возникнуть упадок сил, предупреждает специалист.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Тяжелую белковую пищу, например жареный кусок мяса, на завтрак есть не нужно. Есть такое выражение: вся кровь ушла в желудок. Это не пустые слова. Действительно, организм начинает усиленно заниматься перевариванием, поэтому мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь отдохнуть.

Усталость также могут вызвать простые углеводы. Речь идет о хлебобулочных изделиях и кашах быстрого приготовления, которые люди часто едят на завтрак.

"Резкий скачок сахара в крови от съеденных натощак простых углеводов заставляет усиленно работать поджелудочную железу, вырабатывать инсулин. И получается, что из-за этого снижается наша работоспособность. То есть сахар сначала быстро поднимается, потом резко падает, и мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь", – объясняет диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Если мы хотим позавтракать кашей, то нужно, чтобы это была крупа, которую необходимо варить, а не просто залить кипятком. Это и отличает простые углеводы от сложных. Крупа, которая сварена, она хоть и будет долго перевариваться, но не станет вызывать резких скачков сахара в крови.

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