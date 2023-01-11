Диетолог назвал самый вредный завтрак для пожилых людей

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал жареную колбасу с белым хлебом и сладким чаем самым вредным завтраком для пожилых людей.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Мы собрали абсолютно все вредные продукты в один завтрак. Во-первых, мы положили сахар в чай. Такой жидкий сахар нарушает обмен веществ, вызывает тканевое воспаление, ускоряет развитие атеросклероза, сахарного диабета и опухолей, что в пожилом возрасте очень актуально.

По словам диетолога, много сахара содержится и в белом хлебе. Он будет повышать уровень глюкозы в крови, нарушая обмен веществ.

"Колбаса – это продукт глубокой переработки мяса. Мы видим очень четкие связи между количеством колбасы в день и раком толстой кишки. Это тоже очень вероятная для пожилого возраста патология", – уточнил врач.





Михаил Гинзбург врач-диетолог При жарке колбасы образуются в большом количестве так называемые конечные продукты гликирования, которые тоже ускоряют старение, вызывают тканевое воспаление. Это то, чего надо бояться.

Хороший быстрый завтрак – это кисломолочный напиток с мюсли и ягодами, считает Гинзбург. Если есть время что-то приготовить, то можно сварить кашу. Например, гречку или овсянку с добавлением ягод и сухофруктов.

"Обязательно надо выбирать грубый хлеб. Можно съесть отварное всмятку яйцо или творог. К каждому приему пищи лучше нарезать овощи или овощной салат", – заключил специалист.

Ранее была названа самая вредная каша для людей в возрасте. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет про манку. Простые углеводы, которые содержатся в этой крупе, существенно повышают в крови уровень сахара. Кроме того, она достаточно калорийная.



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