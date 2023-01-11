13:50Общество
Диетолог назвал самый вредный завтрак для пожилых людей
Фото: depositphotos/Sasajo
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал жареную колбасу с белым хлебом и сладким чаем самым вредным завтраком для пожилых людей.
По словам диетолога, много сахара содержится и в белом хлебе. Он будет повышать уровень глюкозы в крови, нарушая обмен веществ.
"Колбаса – это продукт глубокой переработки мяса. Мы видим очень четкие связи между количеством колбасы в день и раком толстой кишки. Это тоже очень вероятная для пожилого возраста патология", – уточнил врач.
Хороший быстрый завтрак – это кисломолочный напиток с мюсли и ягодами, считает Гинзбург. Если есть время что-то приготовить, то можно сварить кашу. Например, гречку или овсянку с добавлением ягод и сухофруктов.
"Обязательно надо выбирать грубый хлеб. Можно съесть отварное всмятку яйцо или творог. К каждому приему пищи лучше нарезать овощи или овощной салат", – заключил специалист.
Ранее была названа самая вредная каша для людей в возрасте. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, речь идет про манку. Простые углеводы, которые содержатся в этой крупе, существенно повышают в крови уровень сахара. Кроме того, она достаточно калорийная.
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