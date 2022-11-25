13:05Общество
В Минздраве назвали лучшую сладость для пожилых людей
Фото: depositphotos/monticello
Фрукты являются лучшей сладостью для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
По словам эксперта, фрукты могут принести организму гораздо больше пользы, чем обычные конфеты. В частности, за счет содержания клетчатки они не так сильно повышают уровень глюкозы в крови.
Кроме того, фрукты помогут улучшить работу кишечника, добавляет Ткачева.
"Когда мы едим фрукты, особенно сырые фрукты, то мы употребляем много клетчатки и это очень полезно. Считается, что грубые волокна клетчатки выводят токсины и это продлевает жизнь. Это даже отражено в научных исследованиях", – подчеркнула гериатр.
Можно отдать предпочтение и груше. В ней содержатся каменистые клетки, которые способствуют хорошей работе кишечника, заключила Ткачева.
Ранее россиянам рассказали про самые полезные виды мяса для людей в пожилом возрасте. Речь идет про индейку и крольчатину. Дело в том, что эти животные считаются самыми чистыми, поскольку не терпят в своем рационе лекарств и химических пищевых добавок. Также, по сравнению с красным, организму гораздо легче усвоить белое мясо.
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