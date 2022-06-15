Врач рассказала, какие напитки полезно пить после 60 лет

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Вода и зеленый чай могут оказать благотворное воздействие на организм людей после 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, самый лучший напиток в любом возрасте и особенно в пожилом – это вода. Она помогает поддерживать жизненные процессы в организме. Норма потребления воды – 30 миллилитров на килограмм веса. Кроме того, полезно пить зеленый чай, говорит терапевт.
При этом, чтобы получить всю пользу от напитка, важно, чтобы он был не слишком крепким. "Нужно помнить, что зеленый чай хотя и выглядит бледным, он по крепости, по содержанию кофеина иногда превосходит кофе. Так что с ним аккуратнее, не надо передерживать", – предупредила Чернышова.
Согласно некоторым данным, вино в умеренных количествах также может благотворно влиять на состояние здоровья.
"Есть исследования, которые показывают, что пожилые женщины, употребляющие умеренное количество вина, живут дольше, чем те, которые пьют много или не пьют совсем", – говорит эксперт.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал пожилым людям не злоупотреблять сладкими напитками и кофе. Последний способен вымывать из организма такие полезные микроэлементы, как кальций.
Для людей после 60 лет это особенно критично, поскольку может приводить к остеопорозу. Вместе с тем сладкая газировка и пакетированные соки способны ухудшить течение сахарного диабета и проблему избыточного веса, которые нередко наблюдаются у пожилых.
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