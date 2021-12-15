Диетолог рассказала о необычных свойствах каркаде

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чай каркаде способен понижать и повышать давление.

Ежегодно 15 декабря во всем мире отмечается День чая. Праздник учрежден для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблемам производства и сбыта чая, к положению работников чайного дела, а также показать, насколько полезен и вкусен этот напиток.

По словам врача-диетолога, свойства чая каркаде зависят от температуры напитка.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда нужно давление повысить, особенно в холодные дни, когда наступает хандра, можно выпить горячий каркаде. Человек будет лучше соображать, станет более энергичным, улучшится кровообращение мозга, он будет себя лучше чувствовать. Холодный же напиток понижает давление.

В чае каркаде содержится много витамина C и кверцетин, поэтому он будет полезен при вирусных и бактериальных заболеваниях, говорит диетолог. "Любые такие заболевания так или иначе связаны с воспалением. То есть наша температура повышается, когда мы чувствуем жар, недомогание. Это воспаление и разрушение клеток. А как раз антиоксиданты, которые находятся в чае, предохраняют клетки от разрушения, а витамин C поддерживает иммунитет", – объясняет эксперт.

Кроме того, напиток оказывает благотворное воздействие на ротовую полость, поскольку чай имеет бактерицидные свойства, говорит диетолог. Каркаде можно использовать как средство против гельминтов, добавляет врач.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что употребление чрезмерно горячего чая может привести к развитию онкологии. По мнению эксперта, лучше всего употреблять чай, температура которого соотносится с телесной. Однако он может быть и чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить не нужно, уточняет гастроэнтеролог. Специалист также порекомендовала пить напиток примерно спустя пять минут после заварки.

