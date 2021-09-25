Россиян предупредили об опасности горячего чая

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Употребление горячего чая опасно для здоровья, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Врач объяснила, что употребление чрезмерно горячего напитка может привести к развитию онкологии. Кроме того, существует риск повреждения пищевода и гортани.

По мнению Арзуманян, лучше всего употреблять чай, температура которого соотносится с телесной. Она также порекомендовала пить напиток спустя порядка пяти минут после заварки.

"Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо", – подчеркнула Арзуманян.

Врач уточнила, что согревающее действие чай оказывает в психологическом, а не в физическом плане.

"Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем", – объяснила специалист.

Чай станет более полезным, если добавить в него специи и травы, подчеркнула Арзуманян. Кроме того, чай хорошо сочетается с чабрецом, душицей, сушеными яблоками, корочкой апельсина или корицей.

Ранее диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, что лучшим утренним напитком для снижения артериального давления является чай каркаде с добавлением гранатового сока.