Врач рассказал, какой сок опасен для здоровья

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, какой сок может сильно навредить здоровью.

В третью субботу сентября в России отмечают День сока. В этом году он выпал на 18 сентября. Дату учредили для популяризации сока как важной составляющей ежедневного рациона человека. В разных городах проводятся тематические мероприятия, конкурсы и викторины.

По словам Арзамасцева, следует отказаться от ненатуральных соков с добавлением сахара. "По сути, это уже напиток со вкусом сока и большим содержанием сахаров. Большинство людей об этом не знают. Они покупают такой сок и вместо пользы получают избыток сахаров", – объясняет он.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Важен процент содержания сока в напитке. Если он низкий, то можно предположить, что там добавлены различные красители и сахар. Это делают для того, чтобы качество продукта оставалось приемлемым. Конечно, такой сок уже опасен.

Употребление таких напитков грозит серьезными проблемами для некоторых категорий населения, предупреждает Арзамасцев.

"Если у человека есть нарушения углеводного обмена, соки с повышенным содержанием сахара только усугубляют эту проблему. Кроме того, их употребление способствует развитию сахарного диабета в дальнейшем и всем вытекающим из этого осложнениям", – говорит диетолог.

Людям с такими проблемами специалист рекомендует употреблять натуральные овощные соки либо микс из овощей и фруктов. Кроме того, россиянам с нарушениями углеводного обмена подойдет сок из зеленого яблока, так как в нем содержится необходимое количество клетчатки, отметил врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Перед покупкой сока необходимо смотреть на его состав. Если там указано добавление сахара, можно сразу говорить, что он не будет иметь большой пользы. Сахар уничтожает ряд витаминов. А с учетом добавления ненатуральных компонентов в соке содержится большое количество вредных для организма углеводов.

"О безопасной дозе употребления здесь не стоит говорить, потому что организм каждого человека индивидуален. Глоток сока точно не навредит. А вот пол-литра такого напитка – это, конечно, уже нежелательно", – добавил Арзамасцев.

Диетолог подчеркнул, что, несмотря на пользу натуральных соков, ими тоже не стоит злоупотреблять. Это связано с тем, что потребление содержащегося там натурального сахара также нельзя превышать, резюмировал специалист.

Ранее исследователи из Индии заявили, что ананасовый сок может быть хорошим средством от кашля. По их мнению, напиток снимает раздражение в горле эффективнее, чем коммерческий препарат.