Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу

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Овсяную кашу не следует есть при аллергии и индивидуальной непереносимости. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция. Поэтому людям с пищевой непереносимостью и аллергией употреблять ее не рекомендуется.

Также диетолог посоветовала не есть овсянку каждый день, поскольку она может выводить из организма полезные вещества. Лучше всего употреблять эту кашу 2–3 раза в неделю. В остальные дни овсянку можно заменить другими крупами, говорит Русакова.

По словам эксперта, в целом это полезный диетический продукт, который часто применяется в детском питании, а также в рационе больных и ослабленных пациентов. Благодаря большому количеству пищевых волокон овсянка благотворно влияет на здоровье кишечника и снижает уровень холестерина в крови.

"Для кишечника овсяная каша полезна. Она способствует формированию хороших каловых масс и рекомендуется людям с нарушениями в работе кишечника", – заключила диетолог.

Ранее были названы популярные заблуждения о кашах. В частности, мифом является то, что их можно употреблять только на завтрак утром. На самом деле это блюдо также хорошо подойдет на обед, ужин и в качестве перекуса.

Кроме того, отмечается, что гречневая каша не поможет восполнить в крови уровень железа – это заблуждение. Сама крупа действительно богата данным элементом. Однако исследование показало, что железо из растительных продуктов в организме человека не усваивается.



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