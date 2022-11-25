08:01Общество
Диетолог развеяла популярные мифы о каше
Фото: depositphotos/elenademyanko
Кашу можно есть не только на завтрак, но на обед, ужин и даже в качестве перекуса. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.
В каше содержатся сложные углеводы, которые дают человеку энергию, а также улучшают память и когнитивные функции. Поэтому ее можно употреблять в течение всего дня, чтобы поддержать работоспособность, говорит специалист.
По словам диетолога, каждая каша по-своему полезна. И в гречке, и в овсянке содержатся различные витамины и микроэлементы. Также пользу принесут пшенная и кукурузная каши. Последняя благотворно влияет на здоровье кишечника и подойдет людям с аллергией на глютен. Исключение составляет только манная каша, поскольку в ней нет витаминов и микроэлементов, отметила эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Мансурова также развеяла миф о способности гречки восполнять уровень железа в крови.
Тем не менее гречка богата витамином B, который полезен для нервной системы и памяти. Специалист порекомендовала не варить эту крупу, а запаривать ее на ночь. Тогда в ней сохранятся все витамины и микроэлементы.
Вопреки распространенному мнению каша быстрого приготовления ничуть не уступает по содержанию полезных веществ той, которую нужно долго варить, считает нутрициолог.
"Когда мы варим кашу с цельными хлопьями 10–15 минут, все полезные свойства уходят в отвар, и мы получаем очень мало этих полезных свойств. Если мы возьмем более мелкие хлопья, перемолотые, которые, может быть, заливаются водой, и сравним, сколько там остается полезных микроэлементов, то их будет поровну, это доказали ученые. Поэтому разницы не будет никакой", – подчеркнула диетолог.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах киноа. По мнению эксперта, это единственная каша, которая в силу содержащихся в ней полезных веществ подойдет при неполноценном питании. В частности, в киноа присутствует магний, много фосфора, полезного для костной ткани, зубов и волос, а также марганца.
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