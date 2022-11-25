Диетолог развеяла популярные мифы о каше

Фото: depositphotos/elenademyanko

Кашу можно есть не только на завтрак, но на обед, ужин и даже в качестве перекуса. Об этом Москве 24 рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

В каше содержатся сложные углеводы, которые дают человеку энергию, а также улучшают память и когнитивные функции. Поэтому ее можно употреблять в течение всего дня, чтобы поддержать работоспособность, говорит специалист.





Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог Когда мы чувствуем слабость, нам не хватает сил на работу, я рекомендую даже в перекус съесть тарелочку каши. Необязательно, чтобы это было утром. Можно есть кашу весь день, можно поесть ее на ужин, можно на обед, а можно как перекус между завтраком и обедом.

По словам диетолога, каждая каша по-своему полезна. И в гречке, и в овсянке содержатся различные витамины и микроэлементы. Также пользу принесут пшенная и кукурузная каши. Последняя благотворно влияет на здоровье кишечника и подойдет людям с аллергией на глютен. Исключение составляет только манная каша, поскольку в ней нет витаминов и микроэлементов, отметила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Мансурова также развеяла миф о способности гречки восполнять уровень железа в крови.





Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог Действительно, в гречке 40% железа. Но ученые выявили, что железо в растительных продуктах не усваивается. Поэтому, что касается железа, гречка абсолютно бесполезна. Если вам нужно восполнить уровень железа, то ешьте печень и красное мясо.

Тем не менее гречка богата витамином B, который полезен для нервной системы и памяти. Специалист порекомендовала не варить эту крупу, а запаривать ее на ночь. Тогда в ней сохранятся все витамины и микроэлементы.

Вопреки распространенному мнению каша быстрого приготовления ничуть не уступает по содержанию полезных веществ той, которую нужно долго варить, считает нутрициолог.

"Когда мы варим кашу с цельными хлопьями 10–15 минут, все полезные свойства уходят в отвар, и мы получаем очень мало этих полезных свойств. Если мы возьмем более мелкие хлопья, перемолотые, которые, может быть, заливаются водой, и сравним, сколько там остается полезных микроэлементов, то их будет поровну, это доказали ученые. Поэтому разницы не будет никакой", – подчеркнула диетолог.





Ирина Мансурова диетолог-нутрициолог Есть очень распространенный миф, что каша на молоке вредна и в ней больше калорий. В ней всего на 30 калорий больше. Если каша на воде содержит 90 калорий, то каша на молоке содержит 120 калорий. Но плюс к этим 120 калориям мы еще получаем кальций, витамины A и D.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах киноа. По мнению эксперта, это единственная каша, которая в силу содержащихся в ней полезных веществ подойдет при неполноценном питании. В частности, в киноа присутствует магний, много фосфора, полезного для костной ткани, зубов и волос, а также марганца.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!