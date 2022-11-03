Диетолог рассказала, какая каша самая полезная

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Киноа является самой полезной кашей для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

В РФ киноа считается новой кашей, непривычной для российского потребителя. Тем не менее это единственная крупа, которая подойдет при неполноценном и скудном питании, поскольку содержит много полезных веществ, отметила эксперт.





Анжелика Дюваль врач-диетолог В этой крупе много фосфора. Именно он помогает практически всем обменным процессам, нашей костной ткани, зубам и волосам. Для растущего организма, для пожилого организма, для человека, который занимается спортом, киноа считается незаменимой крупой.

"В ней еще очень много марганца, который необходим нам для поддержания костной системы. Это будет актуально пожилым людям. В пожилом возрасте больше страдает костная система", – объясняет Анжелика Дюваль.

Киноа также полезна для нервной системы, поскольку в крупе присутствует магний. Кроме того, содержащаяся в ней клетчатка поможет улучшить работу кишечника, добавила эксперт.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Киноа стоит на первом месте по потреблению у вегетарианцев, потому что эта крупа содержит все незаменимые белки и может быть хорошей альтернативой мясу.

Ранее россиян предупредили, что некоторые каши способны приводить к развитию опасных заболеваний у человека. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В частности, по его словам, речь идет про рисовую и манную каши, в которых также есть добавленный сахар. Такие блюда повышают риски диабета, ожирения и прочих современных болезней.



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