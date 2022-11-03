08:07Общество
Диетолог рассказала, какая каша самая полезная
Фото: AP Photo/Matthew Mead
Киноа является самой полезной кашей для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.
В РФ киноа считается новой кашей, непривычной для российского потребителя. Тем не менее это единственная крупа, которая подойдет при неполноценном и скудном питании, поскольку содержит много полезных веществ, отметила эксперт.
"В ней еще очень много марганца, который необходим нам для поддержания костной системы. Это будет актуально пожилым людям. В пожилом возрасте больше страдает костная система", – объясняет Анжелика Дюваль.
Киноа также полезна для нервной системы, поскольку в крупе присутствует магний. Кроме того, содержащаяся в ней клетчатка поможет улучшить работу кишечника, добавила эксперт.
Ранее россиян предупредили, что некоторые каши способны приводить к развитию опасных заболеваний у человека. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В частности, по его словам, речь идет про рисовую и манную каши, в которых также есть добавленный сахар. Такие блюда повышают риски диабета, ожирения и прочих современных болезней.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!