Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:07

Общество

Диетолог рассказала, какая каша самая полезная

Фото: AP Photo/Matthew Mead

Киноа является самой полезной кашей для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

В РФ киноа считается новой кашей, непривычной для российского потребителя. Тем не менее это единственная крупа, которая подойдет при неполноценном и скудном питании, поскольку содержит много полезных веществ, отметила эксперт.

В этой крупе много фосфора. Именно он помогает практически всем обменным процессам, нашей костной ткани, зубам и волосам. Для растущего организма, для пожилого организма, для человека, который занимается спортом, киноа считается незаменимой крупой.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

"В ней еще очень много марганца, который необходим нам для поддержания костной системы. Это будет актуально пожилым людям. В пожилом возрасте больше страдает костная система", – объясняет Анжелика Дюваль.

Киноа также полезна для нервной системы, поскольку в крупе присутствует магний. Кроме того, содержащаяся в ней клетчатка поможет улучшить работу кишечника, добавила эксперт.

Киноа стоит на первом месте по потреблению у вегетарианцев, потому что эта крупа содержит все незаменимые белки и может быть хорошей альтернативой мясу.
Анжелика Дюваль
врач-диетолог

Ранее россиян предупредили, что некоторые каши способны приводить к развитию опасных заболеваний у человека. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В частности, по его словам, речь идет про рисовую и манную каши, в которых также есть добавленный сахар. Такие блюда повышают риски диабета, ожирения и прочих современных болезней.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоеда

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика