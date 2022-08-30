Россиянам рассказали, как защитить крупы от личинок насекомых

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Избежать появления насекомых и их личинок в крупах можно, если хранить продукты в прохладном, темном и проветриваемом месте, сообщает News.ru со ссылкой на шеф-повара и члена ассоциации поваров России Анатолия Крюкова.

По словам эксперта, после покупки крупу необходимо пересыпать в стеклянную или деревянную тару. Также крупы можно хранить в холщовых мешочках. Если же товар был куплен в больших количествах, то заводскую упаковку лучше не вскрывать, добавил шеф-повар.

Он объяснил, что тару необходимо плотно закрывать крышкой, чтобы там не было других запахов и кислорода.

"В пластике не рекомендуется хранить крупы – больше происходит запотевание. Если покупаете рис, манную крупу, гречку – в них чаще всего заводятся личинки – если такие крупы съедаете в течение недели или двух, то пластиковую тару использовать можно", – посоветовал Крюков.

Эксперт отметил, что насекомые в сыпучих продуктах также могут свидетельствовать об истекшем сроке годности товара.

До этого старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева объяснила, как можно продлить срок хранения продуктов. По ее словам, продукты необходимо хранить в холодильнике, правильно сочетая их между собой. Кроме того, специальные зоны холодильной камеры предназначены специально для каждой категории продуктов. Например, место на дверце холодильника предназначено для соусов и напитков, объяснила эксперт.