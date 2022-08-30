Россиянам рассказали, как защитить крупы от личинок насекомых

Фото: depositphotos/elenathewise
Избежать появления насекомых и их личинок в крупах можно, если хранить продукты в прохладном, темном и проветриваемом месте, сообщает News.ru со ссылкой на шеф-повара и члена ассоциации поваров России Анатолия Крюкова.
По словам эксперта, после покупки крупу необходимо пересыпать в стеклянную или деревянную тару. Также крупы можно хранить в холщовых мешочках. Если же товар был куплен в больших количествах, то заводскую упаковку лучше не вскрывать, добавил шеф-повар.
Он объяснил, что тару необходимо плотно закрывать крышкой, чтобы там не было других запахов и кислорода.
"В пластике не рекомендуется хранить крупы – больше происходит запотевание. Если покупаете рис, манную крупу, гречку – в них чаще всего заводятся личинки – если такие крупы съедаете в течение недели или двух, то пластиковую тару использовать можно", – посоветовал Крюков.
Эксперт отметил, что насекомые в сыпучих продуктах также могут свидетельствовать об истекшем сроке годности товара.
До этого старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева объяснила, как можно продлить срок хранения продуктов. По ее словам, продукты необходимо хранить в холодильнике, правильно сочетая их между собой. Кроме того, специальные зоны холодильной камеры предназначены специально для каждой категории продуктов. Например, место на дверце холодильника предназначено для соусов и напитков, объяснила эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: