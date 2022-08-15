Россиянам рассказали, как продлить срок хранения продуктов

Фото: depositphotos/stokkete

Старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки "Перекрестка" Юлия Лемешева рассказала, как продлить срок хранения продуктов.

Для этого, по ее словам, нужно правильно сочетать их в холодильнике. В частности, необходимо уделять внимание использованию правильных отсеков, поскольку температура в холодильнике не одинакова и зависит от зоны.

"Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков", – приводит ее слова агентство "Прайм".

На верхних полках, отметила Лемешева, рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для фруктов и овощей. Готовые блюда, продолжила эксперт, лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах.

Она добавила, что лучше содержать продукты в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке. Также нельзя ставить в холодильник горячую пищу.

Ранее врач Джеймс Кинчелоу предупредил об опасности мытья мяса курицы перед приготовлением. По его словам, мясо может содержать сальмонеллу, которая при мытье только распространится по раковине и другим объектам кухни и повысит риск заражения. Эксперт рекомендовал высушить курицу бумажными полотенцами, а также тщательно ее приготовить, поскольку бактерия не выдержит тепловой обработки.

