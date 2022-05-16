Врач предупредил об опасности мытья мяса курицы перед приготовлением

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Мясо курицы может содержать сальмонеллу, которая при мытье только распространится по раковине и другим объектам кухни и повысит риск заражения, заявил врач Джеймс Кинчелоу.
Эксперт рекомендовал высушить курицу бумажными полотенцами, а также тщательно ее приготовить, поскольку бактерия не выдержит тепловой обработки. После этого он призвал вымыть руки с мылом.
"Чтобы не загрязнить ингредиенты, лучше хранить продукты, специи, контейнеры, дуршлаги и разделочные доски отдельно. Не нарезайте салат на той же разделочной доске, на которой вы готовили куриные грудки", – приводит слова Кинчелоу "Газета.ру".
Ранее эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль рассказал, что ночью нельзя есть мороженое из-за сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Также он рекомендовал перед сном отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.
"Городской стандарт": фермерская курица
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