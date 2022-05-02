Гастроэнтеролог объяснила, почему вредно пить воду во время еды

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Употребление воды во время приема пищи может привести к растяжению желудка, рассказала врач отделения гастроэнтерологии Боткинской больницы Светлана Осипова.
Она объяснила, что в последствии это может привести к тому, что для насыщения потребуется больший объем продуктов.
"Опасно в плане переедания и в плане формирования рефлюксов, обратных забросов желудочного секрета, желудочного содержимого с последующими симптомами – отрыжка, изжога", – рассказала Осипова радиостанции "Говорит Москва".
Врач также посоветовала с осторожность относиться к интервальному голоданию. По ее словам, самым опасным моментом в таком питании является то, что желудок остается голодным на долгий промежуток, при этом выработка химических агентов слизистой происходит круглосуточно.
Самым надежным и безопасным путем контроля массы тела, подчеркнула гастроэнтеролог, является дробное питание с рациональным набором продуктов и адекватная физическая нагрузка.
Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как питаться на майских праздниках. По ее словам, стоит отдавать предпочтение полезной пище и пить больше воды. Также специалист посоветовала есть только тогда, когда присутствует чувство голода.
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