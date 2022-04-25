Диетолог рассказала о полезных свойствах кофе

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При правильном употреблении кофе снижает риски сердечного приступа и аритмии, улучшает моторику кишечника. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, что потребление до 400 миллиграмм кофеина или 3–4 чашек кофе в день считается безопасным.

Проведенные в Скандинавии исследования показали, что при употреблении 3–4 чашек кофе риски сердечного приступа снижаются, однако они увеличиваются, если пить больше 6 чашек кофе.

"Употребление кофе стимулирует опорожнение кишечника. Это значит, что кофе помогает бороться с запорами. Доказано, что кофе снижает уровень мочевой кислоты, что может снижать частоту приступов подагры", – отметила Денисова.

При употреблении умеренной дозы кофе у больных инфекционным гепатитом задерживается переход в цирроз и рак. Кофеин также снижает риски развития диабета и резистентность тканей к инсулину. Кроме того, люди, которые регулярно выпивают кофе, лучше решают тесты на сообразительность. Напиток помогает тем, чья работа связана с перелетами, легче адаптироваться.

"Кофеином издавна лечили головную боль. Неслучайно он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Но тут есть и обратная сторона медали: те, кто мучается хроническими головными болями, знают, что, когда постоянно принимаешь анальгетики, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. С кофе то же самое: отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ", – рассказала Денисова.

При потреблении кофе снижается риск развития болезни Паркинсона. Однако вероятность возникновения заболевания повышается у женщин в менопаузе, которые принимают гормональную терапию и потребляют шесть и более чашек кофе в день.

Врач рекомендовала беременным женщинам ограничиться одной чашкой кофе в день, так как в противном случае у плода возможно учащение пульса и увеличение его подвижности.

Диетолог отметила, что кофе нельзя пить натощак, особенно в случае нарушения работы пищеварительной системы. Крепкий кофе раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта из-за большого содержания эфирных масел. В этом случае кофе может спровоцировать боли, изжогу, отрыжки и другие симптомы.

"Крепкий кофе запивайте водой. Кофеин хорошо стимулирует кровоток, в том числе через почки, поэтому обладает мочегонным действием и выводит достаточно большое количество жидкости. Вода поможет компенсировать потери жидкости", – сказала Денисова.

Диетолог посоветовала добавлять в кофе специи для стимулирования обменных процессов в организме. При этом она рекомендовала не добавлять в напиток много сахара или сладкого сиропа.

Ранее сообщалось, что в пасте тахини из молотого кунжута содержатся клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Из-за высокого уровня антиоксидантов она очищает кровь, снижает уровень холестерина и укрепляет сердечно-сосудистую систему. В кунжуте также есть витамин C, который поддерживает защиту организма от вирусов и бактерий.

