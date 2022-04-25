Врач рассказал, при каких показателях давления нужно вызывать скорую

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Есть расхожее выражение, что нормальным давлением является 120/80, но на самом деле есть большой размах. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина", доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев.

Врач отметил, что нижняя граница нормального давления – 90/60, а верхняя граница – 140/90.

Так, при давлении ниже 90/60 нарушается кровоснабжение некоторых органов и тканей, рассказал специалист. Кроме того, при внезапном падении давления ниже нормы нарушается питание организма. В частности, страдает головной мозг, из-за чего человек может упасть в обморок. Далее нарушается работа сердца, почек и печени. В свою очередь, при давлении ниже 85/60 все развивается очень быстро.

"Если вовремя не вызвать скорую, такая ситуация может закончиться даже летальным исходом, все зависит от первоначальной причины, которая вызвала снижение давления", – предупредил Шугушев.

Ранее британские врачи назвали пять овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови. Эксперты посоветовали страдающим от диабета людям осторожно употреблять картофель, морковь, кукурузу, свеклу и пастернак. По их словам, эти овощи обладают высоким гликемическим индексом, что может серьезно навредить здоровью.

Здоровым людям специалисты также посоветовали употреблять данные овощи нечасто, поскольку насыщение от них проходит через пару часов, что впоследствии приводит к перееданию.