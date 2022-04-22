Диетолог рассказала о пользе картошки для гипертоников

Фото: depositphotos/Eddie100164

Врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о пользе картошки для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, картофель имеет высокое содержание калия и целого ряда витаминов и минеральных веществ, которые необходимы гипертоникам. Так, в составе овоща есть витамины С, РР, группы В, а также кальций, железо и фосфор.

"Калорийность вареного картофеля невысока – всего 70–80 калорий на 100 граммов. Причем в молодой картошке калорий еще меньше. В картофеле фри, жаренной на масле картошке – 200–300 калорий, причем до 30% жира, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять", – рассказала Денисова.

В материале также говорится, что картофель лучше варить или запекать в духовке в кожуре для сохранения полезных свойств. Очищенный овощ не рекомендуется держать дольше двух часов в воде перед приготовлением, чтобы полезные вещества не перешли в воду.

Диетолог Артем Леонов ранее рассказал, в каких случаях следует отказаться от употребления картофеля. Данный продукт вреден при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме и сахарном диабете.