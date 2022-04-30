Нутрициолог рассказала, как питаться на майских праздниках

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В период майских праздников предпочтение стоит отдавать полезной пище и пить больше воды, рассказала нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова.
По ее словам, период майских праздников является настоящим стрессом для организма.
"Бесконечная череда семейных застолий и шашлыков с друзьями приводит к неприятным последствиям. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких правил. Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки", – рассказала Свиридова РИА Новости.
Также специалист посоветовала есть только тогда, когда присутствует чувство голода.
По словам Свиридовой, предпочтение стоит отдавать полезной еде, но это вовсе не должны быть пресные и безвкусные блюда.
Кроме того, важно пить больше воды. Нутрициолог рекомендовала поставить напоминание на телефон или скачать специальное приложение, которое поможет выполнить норму потребления жидкости.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и привести к инфаркту. По его словам, риск возникновения опасных заболеваний особенно велик у людей, страдающих от гипертонии и имеющих болезни сердца.
Специалист рекомендовал совсем отказаться от шашлыка, но при большом желании мясо лучше не запивать алкоголем. В случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, перед шашлыком необходимо съесть тарелку любой каши и кусок хлеба.
Эксперты рассказали, какой соус выбрать для шашлыка
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