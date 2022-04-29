Эксперт рассказала, как выбрать качественный шашлык в магазине

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В составе качественного магазинного шашлыка должно быть мясо, соль, уксус, свежий лук и специи. Об этом заявила основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар.
Она порекомендовала при выборе мяса отдавать предпочтение высшему или первому сорту, так как в остальных продуктах будет много сухожилий и хрящей.
Производственный маринад может храниться не более недели, если срок больше, то это является признаком добавления стабилизаторов и фосфатов, уточнила специалист. При этом Гончар подчеркнула, что шашлык в вакуумной упаковке не должен содержать много жидкости.
"Охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок. Значит, в упаковке, полной воды, лежит шашлык из замороженного мяса, который лучше оставить на полке магазина", – сказала Гончар в беседе с "Газетой.ру".
Нутрициолог не советовала покупать шашлык, в маринаде которого содержится добавка E450. По ее словам, это влагоудерживающий компонент, которым накачивают куски мяса.
Ранее зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что в этом году стоимость свиного шашлыка на четырех человек на майские праздники увеличится на 16%. По его словам, средние цены на шашлыки по сравнению с 2021 годом увеличились на 93,2 рубля.
"Индекс шашлыка" в апреле вырос на 31%
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