Эксперт рассказала, как выбрать качественный шашлык в магазине

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В составе качественного магазинного шашлыка должно быть мясо, соль, уксус, свежий лук и специи. Об этом заявила основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар.

Она порекомендовала при выборе мяса отдавать предпочтение высшему или первому сорту, так как в остальных продуктах будет много сухожилий и хрящей.

Производственный маринад может храниться не более недели, если срок больше, то это является признаком добавления стабилизаторов и фосфатов, уточнила специалист. При этом Гончар подчеркнула, что шашлык в вакуумной упаковке не должен содержать много жидкости.

"Охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот, выделяет сок. Значит, в упаковке, полной воды, лежит шашлык из замороженного мяса, который лучше оставить на полке магазина", – сказала Гончар в беседе с "Газетой.ру".

Нутрициолог не советовала покупать шашлык, в маринаде которого содержится добавка E450. По ее словам, это влагоудерживающий компонент, которым накачивают куски мяса.

Ранее зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов заявил, что в этом году стоимость свиного шашлыка на четырех человек на майские праздники увеличится на 16%. По его словам, средние цены на шашлыки по сравнению с 2021 годом увеличились на 93,2 рубля.