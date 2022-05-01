Врач назвала щавель лучшим средством для быстрого снижения холестерина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Растительные волокна, входящие в состав щавеля, способствуют выведению вредного холестерина из организма, рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог московской клинической больницы имени Виноградова Ольга Аришева.
Она добавила, что растение обладает антисептическими свойствами и очень полезно для беременных, поскольку в нем содержится фолиевая кислота.
"Листья молодого щавеля также советуют добавлять в пищу женщинам во время грудного вскармливания – это помогает укрепить организм и мамы, и малыша, особенно полезно железо, калий и магний", – приводит слова специалиста Агентство "Москва".
Аришева подчеркнула, что щавель способен помочь в борьбе с весенним авитаминозом, поскольку в зелени содержатся минералы, витамины и кислоты.
В то же время гастроэнтеролог подчеркнула, что при мочекаменной болезни, а также гастрите и других проблемах с ЖКТ от употребления щавеля лучше отказаться. Также это растение не рекомендуется давать детям до трех лет.
Ранее врач общей практики, терапевт, диетолог Анна Роенкова предупредила, что чрезмерное употребление щавеля, петрушки, шпината и сельдерея может способствовать ростку камнеобразования в почках и мочевом пузыре.
"Формула качества": Как выбрать полезную зелень
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