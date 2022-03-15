Эксперты рассказали, какие продукты приводят к возникновению камней в почках

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Врач общей практики, терапевт, диетолог Анна Роенкова рассказала, что существует ряд факторов, повышающих риск мочекаменной болезни, однако при этом очень многое зависит от того, какие продукты питания употребляет человек, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Среди заболеваний, которые увеличивают риск образования камней в почках, эксперт назвала ожирение, сахарный диабет, отягощенную наследственность по МКБ, инфекции мочевыводящих путей, избыток мочевой кислоты, заболевания паращитовидной железы, недостаток жидкости.

"Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей. Также чем больше в пище натрия, тем больше выводится кальций. 6 граммов соли выводит 24–40 миллиграммов кальция. А ежедневное употребление всего 1 лишнего грамма соли приводит к дополнительной потере 1% костной массы тела. Помните, должна быть мера", – отметила специалист.

По словам эксперта, способствуют образованию камней в почках спиртные и газированные напитки, так как они содержат фосфорную кислоту, вызывающую изменения в мочевыводящих путях.

Роенкова также посоветовала быть осторожнее с зеленью. Она уточнила, что полезные продукты могут причинить вред, если употреблять их в переизбытке и на постоянной основе.

"Тут речь идет про такие варианты, как шпинат, щавель, сельдерей и петрушка. Эти продукты содержат оксалаты щавелевой кислоты, которая нарушает нормальное выведение солей из организма и способствует росту камнеобразования в почках и мочевом пузыре", – пояснила диетолог.

Опасным продуктом, как уточнила эксперт, также является и мясо. Если употреблять его в больших количествах, начинает увеличиваться количество мочевой кислоты и кальция в моче.

"Они достаточно трудно выводятся из организма и часто становятся причиной мочекаменной болезни", – объяснила она.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров уточнил, что количество потребляемой энергии с пищей и водой должно находиться в балансе с энерготратами.

"Если же человек переедает или голодает и еще имеет вредные привычки (курение, алкоголь, стресс, радиация), то это обязательно со временем приводит к болезням и преждевременному старению организма", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями. Отмечалось, что факторами развития почечной недостаточности являются диабет, болезни органов пищеварения и почек, гипертония, болезни сердца и почечная недостаточность в семейном анамнезе.

