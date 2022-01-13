Врач рассказал об "убивающих" почки привычках

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Курение, алкоголь, ожирение и дефицит витамина В6 являются "убивающими" почки привычками, рассказал врач-уролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Михаил Лопухов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".
"Курение приводит к сужению артерий и влияет на кровоснабжение почек. Дефицит витамина B6 повышает риск образования камней. Гиподинамия приводит к ожирению и, как следствие, к нарушению обмена веществ и тому же камнеобразованию", – отметил эксперт.
Также, по словам Лопухова, негативное влияние на почки оказывают неправильный питьевой режим, переизбыток соли и сахара в рационе, а также белка. Он уточнил, что эти факторы снижают уровень фильтрации почек, что приводит к снижению способности выводить токсины.
Специалист обратил внимание, что в группе риска находятся люди с нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом, гипертонией и различными хроническими инфекционными заболеваниями.
Во избежание проблем с данным органом Лопухов посоветовал наладить питьевой режим, увеличить физическую активность, включить в рацион больше свежих овощей и фруктов, а также скорректировать режим труда и отдыха, нормализовать сон.
Ранее доктор медицинских наук, дерматолог Рейган Андерсон рассказал, что наличие диабета можно увидеть на коже невооруженным глазом. Это пятна на коже, которые сначала выглядят как небольшие красные бугорки, а затем превращаются в пятна желтого, красного или коричневого цветов.
"Доктор 24": продукты против сахарного диабета
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