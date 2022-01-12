Сомнолог рассказала о способах смены режима с совы на жаворонка

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Сомнолог-консультант Эльвира Тарасова рассказала о способах по смене режима с совы на жаворонка, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, разные биоритмы сильно влияют на образ жизни, характер и самочувствие.

"Когда человек рано встает, у него вырабатывается больше кортизола, то есть гормона стресса. Поэтому жаворонки могут быть не только продуктивными и энергичными, но еще и чрезмерно беспокойными, заражая этим окружающих", – пояснила сомнолог.

Уточняется, что среди биоритмов выделяют жаворонка, голубя и сову. И все данные хронотипы зависят от генетики и даются человеку с рождения, отметила специалист.

Эльвира Тарасова уточнила, что первый тип ложится и встает в раннее время, поэтому наивысшая точка активности у него наблюдается в утреннее время и днем. Бодрствование в ночное время для жаворонка является большим испытанием.

Голубь же, по словам эксперта, просыпается в 7–9 утра, а ложится до 11 часов. В отличие от других типов у голубей есть активность на протяжении всего дневного времени без спадов.

Что касается третьего хронотипа, совы, она одновременно поздно ложится и встает. Достаточно часто это время за полночь и пробуждение к обеду. Данный биоритм делает тяжелее жизнь, когда необходимо рано просыпаться на работу. Поэтому при возможности совы работают там, где существуют вечерние и ночные смены.

"Если только представить, как сова встает в 5 утра, а жаворонок ложится в час или два ночи, можно без врачей и докторов сделать вывод: будет плохо. Как показали исследования, у жаворонков наблюдается сбой в иммунной системе, а у сов – в пищеварительной", – пояснила эксперт, добавив, что также при сбое режима страдает и нервная система.

Чтобы перейти из одного режима в другой, по словам специалиста, сначала необходимо точно решить, нужно это или нет.

"Когда получится договориться со своим организмом и выделить цели смены биоритма, тогда можно начинать действовать", – пояснила сомнолог.

Она обратила внимание на тот факт, что исследователи считают, что биоритм сов не совпадает с ритмом делового мира. Так, людям с этим хронотипом тяжело достигать успехов, заниматься карьерой. Обычно все успешные люди – жаворонки.

Каждый человек способен сам понять для себя необходимое количество часов сна, уверена специалист.

Так, при переходе из одного в другой биоритм Тарасова посоветовала перенести дела и работу с вечера на первую половину дня, чтобы лечь рано. Она также рекомендовала воздержаться от просмотра телевизора и использования другой техники.

Перед тем как лечь спать, следует обязательно проветрить помещение, можно принять ванну с ароматическими свечами или палочками. В идеале стоит записаться на расслабляющий массаж. Скажется на организме хорошо и медитация, считает сомнолог.

Утром эксперт рекомендовала принимать контрастный душ, употреблять легкие продукты на завтрак, а в течение дня исключить напитки с кофеином и энергетики.

Чтобы легче получилось перейти на другой режим, Тарасова посоветовала постепенно сдвигать часы пробуждения, вставать сразу, как прозвенит будильник, открывать шторы, а также делать важную работу с вечера.

"Приготовьтесь к тому, что процесс будет длительным, а потому терпение – и все получится", – заключила эксперт.

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