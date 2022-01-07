Сомнолог рассказала, как восстановить режим сна после праздников

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Возвращаться к рабочему графику сна нужно, не дожидаясь окончания праздников, рассказала Москве 24 врач-невролог, сомнолог Елена Царева.





Елена Царева врач-невролог, сомнолог Если 1 января режим сна сбили, то желательно меньше отсыпаться в оставшиеся праздничные дни. Как можно быстрее начать вставать в привычное рабочее время.

Врач добавила, что существует формула, по которой можно посчитать минимальное количество дней, за которые нужно успеть вернуться к привычному режиму сна.

"На каждый час смещения сна уходят сутки адаптации организма. Поэтому если на три часа сместился график, войти в режим следует минимум за три дня, если на пять, то за пять. Чем больше часов смещения, тем больше времени организм будет проходить в себя и восстанавливать работоспособность. То есть человек уже может начать просыпаться по рабочему графику, но приходить в себя будет дольше", – сказала сомнолог.

Специалист отметила, что некоторым людям быстрее засыпать могут помочь так называемые генераторы белого шума, например журчание ручья, гроза, прибой. Звуки должны быть плавными и расслабляющими. В то же время они подойдут далеко не всем, подчеркнула Царева. "Есть исследования, показывающие, что любой шум, даже ровный, ухудшает качество сна у тревожных людей чувствительных к звукам. Таким людям лучше предложить беруши", – добавила сомнолог.

Она также рекомендовала не пить после обеда кофе, чай, какао и энергетики, а некоторым людям вообще исключить их из рациона. "Зеленый чай содержит кофеин, поэтому будьте внимательны к напиткам с содержанием экстракта зеленого чая. Особенно если у людей сложности с засыпанием, это очень значимый фактор, который может пустить насмарку всю ночь", – добавила врач.

По ее словам, за два часа до сна следует исключить гаджеты, а на ночь не смотреть телевизор, особенно остросюжетные фильмы. Специалист добавила, что полноценный сон должен составлять порядка восьми часов в сутки, а режим не рекомендуется сбивать даже 1 января.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что будить человека во время приступа лунатизма ни в коем случае нельзя. Специалист рекомендовал аккуратно развернуть его во время снохождения в сторону постели и спокойно уложить. Врач уверяет, что на утро лунатик не вспомнит о происшествии и будет прекрасно себя чувствовать.

