Сомнолог рассказала, как восстановить режим сна после праздников

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Возвращаться к рабочему графику сна нужно, не дожидаясь окончания праздников, рассказала Москве 24 врач-невролог, сомнолог Елена Царева.
Врач добавила, что существует формула, по которой можно посчитать минимальное количество дней, за которые нужно успеть вернуться к привычному режиму сна.
"На каждый час смещения сна уходят сутки адаптации организма. Поэтому если на три часа сместился график, войти в режим следует минимум за три дня, если на пять, то за пять. Чем больше часов смещения, тем больше времени организм будет проходить в себя и восстанавливать работоспособность. То есть человек уже может начать просыпаться по рабочему графику, но приходить в себя будет дольше", – сказала сомнолог.
Специалист отметила, что некоторым людям быстрее засыпать могут помочь так называемые генераторы белого шума, например журчание ручья, гроза, прибой. Звуки должны быть плавными и расслабляющими. В то же время они подойдут далеко не всем, подчеркнула Царева. "Есть исследования, показывающие, что любой шум, даже ровный, ухудшает качество сна у тревожных людей чувствительных к звукам. Таким людям лучше предложить беруши", – добавила сомнолог.
Она также рекомендовала не пить после обеда кофе, чай, какао и энергетики, а некоторым людям вообще исключить их из рациона. "Зеленый чай содержит кофеин, поэтому будьте внимательны к напиткам с содержанием экстракта зеленого чая. Особенно если у людей сложности с засыпанием, это очень значимый фактор, который может пустить насмарку всю ночь", – добавила врач.
По ее словам, за два часа до сна следует исключить гаджеты, а на ночь не смотреть телевизор, особенно остросюжетные фильмы. Специалист добавила, что полноценный сон должен составлять порядка восьми часов в сутки, а режим не рекомендуется сбивать даже 1 января.
Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что будить человека во время приступа лунатизма ни в коем случае нельзя. Специалист рекомендовал аккуратно развернуть его во время снохождения в сторону постели и спокойно уложить. Врач уверяет, что на утро лунатик не вспомнит о происшествии и будет прекрасно себя чувствовать.
Как подготовиться к рабочей неделе и наладить режим сна
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