Сомнолог рассказал, что делать при встрече с лунатиком

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Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал Москве 24, что будить человека во время приступа лунатизма ни в коем случае нельзя.

Ранее сообщалось о том, что в Москве ребенок-лунатик босиком дошел до школы в мороз. Девятилетний мальчик, страдающий от сомнамбулизма, вышел ночью на улицу в нижнем белье. Он прошел босиком около 700 метров, очнулся на пороге своей школы и побежал домой. Возле дома прохожие дали ему куртку и отвели к родителям. Врачи диагностировали у третьеклассника легкое обморожение ног.



Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Не надо будить детей во время снохождения и тем более ругать за это. Если вы его разбудили, растрясли – это запоминается ребенком. Перед ним внезапно оказываются родители либо испуганные, либо сердитые. Он не понимает, где он, у него еще немного спутанное сознание. Все это приводит к психологическому травмированию.

Специалист рекомендовал аккуратно развернуть ребенка во время снохождения в сторону постели и спокойно уложить его. Врач уверяет, что на утро лунатик не вспомнит о происшествии и будет прекрасно себя чувствовать.

Лунатизм классифицируется как расстройство сна, но это скорее не болезнь, а особенность развития человека, отмечает Бузунов. Сомнамбулизм наблюдается у порядка 15% детей, однако с возрастом остается лишь у двух процентов взрослых, сказал профессор. При этом чаще лунатики не ходят во сне, а разговаривают.

Врач рассказал, что страдающие лунатизмом дети ничем не отличаются в развитии от сверстников. Однако они сталкиваются с двумя проблемами – частичная десоциализация и опасность травмирования.

"Например, ребенок едет в лагерь, а там ходит и разговаривает во сне. Сверстники над ним издеваются, смеются. С другой стороны, лунатики иногда ходят по карнизам и крышам, потому что у них отсутствует чувство опасности, они не мыслят логически. Увы, и падают, и травмируются", – сказал Бузунов.

Чтобы бороться с травматизмом, врач-сомнолог рекомендовал организовать безопасную обстановку в спальне.



Роман Бузунов врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Не должно быть острых углов, когда можно упасть и травмироваться. Можно обивать углы чем-то мягким либо расставлять мебель ближе к стенам, чтобы заслонять углы. Нежелательно расставлять в комнате стеклянные предметы, наподобие вазочек, которые можно уронить и разбить.

Также нельзя укладывать спать детей на второй уровень кроватей или верхнюю полку в поезде, потому что оттуда они тоже могут упасть. Без решеток на окнах вполне можно обойтись. Вместо них стоит установить механизмы-ограничители, которые не дадут полностью открытьcя окну.

Чтобы лунатик во сне не вышел из дома, нужно, чтобы дверь закрывалась на ключ изнутри, добавил Бузунов. При этом ключ стоит периодически перекладывать, чтобы человек не привык к его местоположению и не взял в автоматическом режиме во сне.

Провоцируют приступы лунатизма любые эмоционально насыщенные впечатления, как положительные, так и отрицательные, рассказал врач.

"Обычно (приступы лунатизма. – Прим. ред.) бывают после психоэмоциональных событий. Допустим, ребенок пошел в школу, экзамены, садик, день рождения, скандал в семье", – сказал доктор. Также хождение и разговоры во сне провоцируют недосып и сбой часовых поясов.

Для борьбы с лунатизмом необходимо спать не менее семи часов, ограничить употребление кофеиносодержащих продуктов, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, добавил врач. Также специалист рекомендовал за 1–2 часа до сна не смотреть фильмы ужасов и не пользоваться гаджетами, чтобы избежать перевозбуждения психики.

Ранее ученые рассказали о влиянии Луны на продолжительность сна у мужчин и женщин. Выяснилось, что во время растущей Луны у представителей мужского пола качество сна стало хуже в среднем на 3,4%, а период активности в течение дня увеличивался на 20 минут. У женщин, наоборот, при растущей Луне сон длился на 12 минут больше, чем обычно.