Ученые рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин

Фото: depositphotos/rcreitmeyer
Шведские ученые из Уппсальского университета рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что был проведен анализ сна у 852 мужчин и женщин в возрасте от 22 лет до 81 года. Ученые наблюдали за сном участников исследования и проводили полисомнографию.
Так, выяснилось, что во время растущей Луны у представителей мужского пола качество сна стало хуже в среднем на 3,4%, а период активности в течение дня увеличивался на 20 минут. У женщин, наоборот, при растущей луне сон длился на 12 минут больше, чем обычно. Согласно исследованию, они чувствовали себя лучше, чем мужчины.
Ранее сомнолог рассказал о шести правилах продуктивного дневного сна. Для начала специалист советует определить, сколько времени есть для сна. Чтобы получить большую дозу энергии и бодрости, достаточно поспать 40 минут. Однако если время позволяет, то лучше уделить сну около двух часов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: