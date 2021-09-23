Ученые рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин

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Шведские ученые из Уппсальского университета рассказали, как луна влияет на продолжительность сна у мужчин и женщин, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что был проведен анализ сна у 852 мужчин и женщин в возрасте от 22 лет до 81 года. Ученые наблюдали за сном участников исследования и проводили полисомнографию.

Так, выяснилось, что во время растущей Луны у представителей мужского пола качество сна стало хуже в среднем на 3,4%, а период активности в течение дня увеличивался на 20 минут. У женщин, наоборот, при растущей луне сон длился на 12 минут больше, чем обычно. Согласно исследованию, они чувствовали себя лучше, чем мужчины.

Ранее сомнолог рассказал о шести правилах продуктивного дневного сна. Для начала специалист советует определить, сколько времени есть для сна. Чтобы получить большую дозу энергии и бодрости, достаточно поспать 40 минут. Однако если время позволяет, то лучше уделить сну около двух часов.